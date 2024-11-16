تعليم البحيرة يتابع برامج تدريب معلمي اللغة الإنجليزية

قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بمتابعة فعاليات ورش العمل وتدريبات معلمى اللغة الانجليزية على استخدام دليل المعلم الوارد من وزارة التربية والتعليم وذلك بقاعات التدريب بمركز أعداد القادة التربويين بدمنهور.

التطوير مطلب اساسى للتنمية وعلى اهمية برامج التطوير المهنى

وتفقد وكيل الوزارة،ورش العمل ودعا جميع المتدربين الى ضرورة التعاون والنجاح المستمر مؤكدا أن التطوير مطلب اساسى للتنمية وعلى اهمية برامج التطوير المهنى للتدريب على اساليب جديدة للتدريس والتدريب، وتزويد المعلمين بالادوات والموارد اللازمة للتطبيق وكيفية توجيه الطلاب الى الاعتماد على الفهم والابتكار والبحث وتحفيزهم على استكشاف المعرفة.

تطوير المناهج بالمدارس ومواكبة المناهج الحديثة

ولفت وكيل الوزارة، الى اهمية اللغة الانجليزية فى العصر وان الوزارة تولى اهتماما جليا بهذة اللغة من خلال جهودها في تذليل كافة الصعوبات التى تواجه معلميها بالاضافة الى تطوير المناهج بالمدارس ومواكبة المناهج الحديثة وتطبيق البرامج التدريبية التى تستهدف المعلمين والعمل على بناء قدرات تدريب وتطوير معلمى اللغة الانجليزية ودعمهم وتطوير مهاراتهم ايمانا من الوزارة بضرورة اعداد الطلاب وتسليحهم بمهارات القرن، موجها بضرورة تذليل العقبات امام المتدربين وتوفير كافة الاحتياجات التى تساعد على نجاح التدريب واحداث التطوير المنشود.