السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق تصفيات بطولة جنوب الصعيد للكارتيه والرسم بمدارس التربية الخاصة في سوهاج

وكيل تعليم سوهاج
وكيل تعليم سوهاج وانطلاق المسابقة الاقليمية

أطلق الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إشارة البدء لانطلاق التصفيات النهائيه للبطولة الإقليمية لمحافظات جنوب الصعيد فى رياضيه الكاراتيه والرسم لطلاب  وطالبات مدارس التربية الخاصة ( السمعى والفكرى والدمج) والتى تستضيفها مديريه التربيه والتعليم بسوهاج  على أرض مدرسه النور للمكفوفين بسوهاج بحضور الاستاذه سهام الحكيم مدير إدارة التربية الخاصة  بمديريه التربيه والتعليم بسوهاج وممثلى إدارة التربية الخاصة بمحافظات جنوب الصعيد المشاركين في البطولة

الدكتور محمد السيد البطولة من ضمن المسابقات السنوية 

وأكد وكيل الوزارة أن البطولة تعد من ضمن المسابقات السنوية  التى تنظمها الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة على مستوى الجمهورية والتى تقام للعام الثانى وتسضيفها مديريه التربيه والتعليم بسوهاج لأول مرة بمشاركه محافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر بحانب محافظة سوهاج والتى يتنافس خلالها أكثر من (٨٠) طالب وطالبه من ذوي الهمم بمدارس التربية الفكرية والصم وضعاف السمع وطلاب الدمج فى التصفيات النهائيه فى لعبه الكاراتيه ومسابقه الرسم حيث تشارك مديريه التربيه والتعليم بسوهاج بعدد (١٦) طالب وطالبة فى تلك التصفيات المؤهلة للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية

ويأتى ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على دعم ذوى الهمم واهتمام وزارة التربية والتعليم باكتشاف وتنمية المواهب المختلفة لدى الطلاب والطالبات من ذوى الاحتياجات الخاصة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاحتياجات الخاصة التربية الفكرية التصفيات المؤهلة الصم وضعاف السمع المواهب المختلفة تربية والتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة محمد السيد مدارس التربية الفكرية وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

سر غياب أكرم توفيق عن مران الأهلي

دفاع أحمد فتوح بعد الحكم على موكله: بشكر مرتضى منصور كان معانا لحظة بلحظة (فيديو وصور)

قبل ساعات من غلق باب الترشح، هاني أبو ريدة يقترب من رئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

خبير اقتصاد يكشف سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

أسعار الأسماك اليوم، قشر البياض يسجل 270 جنيهًا في سوق العبور

حبس أحمد فتوح سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية دهس أمين شرطة

منوعات

المزيد

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

الشباب والرياضة تنظم ملتقى "توظيف مصر" بمركز شباب باب الشعرية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

محطات في قضية أحمد فتوح بتهمة دهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

هل فلوس «الجمعية» مع زملائي من باب الربا؟ رد حاسم من الأزهر للفتوى

شخصان تمنى المشركون نزول القرآن عليهما بدلا من النبي، من هما؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads