انطلاق تصفيات بطولة جنوب الصعيد للكارتيه والرسم بمدارس التربية الخاصة في سوهاج

أطلق الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إشارة البدء لانطلاق التصفيات النهائيه للبطولة الإقليمية لمحافظات جنوب الصعيد فى رياضيه الكاراتيه والرسم لطلاب وطالبات مدارس التربية الخاصة ( السمعى والفكرى والدمج) والتى تستضيفها مديريه التربيه والتعليم بسوهاج على أرض مدرسه النور للمكفوفين بسوهاج بحضور الاستاذه سهام الحكيم مدير إدارة التربية الخاصة بمديريه التربيه والتعليم بسوهاج وممثلى إدارة التربية الخاصة بمحافظات جنوب الصعيد المشاركين في البطولة

الدكتور محمد السيد البطولة من ضمن المسابقات السنوية

وأكد وكيل الوزارة أن البطولة تعد من ضمن المسابقات السنوية التى تنظمها الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة على مستوى الجمهورية والتى تقام للعام الثانى وتسضيفها مديريه التربيه والتعليم بسوهاج لأول مرة بمشاركه محافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر بحانب محافظة سوهاج والتى يتنافس خلالها أكثر من (٨٠) طالب وطالبه من ذوي الهمم بمدارس التربية الفكرية والصم وضعاف السمع وطلاب الدمج فى التصفيات النهائيه فى لعبه الكاراتيه ومسابقه الرسم حيث تشارك مديريه التربيه والتعليم بسوهاج بعدد (١٦) طالب وطالبة فى تلك التصفيات المؤهلة للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية

ويأتى ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على دعم ذوى الهمم واهتمام وزارة التربية والتعليم باكتشاف وتنمية المواهب المختلفة لدى الطلاب والطالبات من ذوى الاحتياجات الخاصة.