الجمعة 15 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ سوهاج يوجه بفحص الوضع القانوني لحالات بناء خلال جولته بأخميم

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد شوارع اخميم

وجه اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج خلال جولته بشارع "السلخانة" بمدينة أخميم بفحص عدد من حالات البناء التي استوقفته موجهًا بمراجعة تراخيص جميع الحالات، وعرض الموقف القانوني لها.

أيضا شملت الجولة تفقد عددا من المواقع والشوارع للوقوف على الوضع العام، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد تلاحظ للسيد المحافظ خلال الجولة.

محافظ سوهاج يشدد على منظومة النظافة ورفع الاشغالات 

وشدد اللواء عبدالفتاح سراج على رفع جميع الإشغالات وتحسين مستويات النظافة والتجميل بالمدينة من أجل خلق بيئة صحية وجمالية تليق بالمواطنين.

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