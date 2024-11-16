الأحد 17 نوفمبر 2024
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سياسة

اختيار رئيس الهيئة البرلمانية آخرها، أزمات طاحنة في حزب الوفد

حزب الوفد، فيتو
حزب الوفد، فيتو

حزب الوفد، أزمة مؤرقة في حزب الوفد بسبب اختيار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، اجتماعات تلو الأخرى ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب رغم أن دور الانعقاد الجديد للبرلمان بدأ منذ فترة وقدمت الأحزاب السياسية رؤساء هيئاتها البرلمانية للمجلس.

انتخاب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد

 

أجرت الهيئة العليا للحزب والتى يتم اختيار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب من خلالها أكثر من اجتماع حتى الآن دون التوصل لاتفاق حول رئيس الهيئة البرلمانية الجديد للحزب في مجلس النواب مما أثار غضب الكثير من أعضاء الحزب والهيئة البرلمانية ذاتها.

 

الاجتماع الأول فى هذا الصدد عندما دعا الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب الهيئة العليا للانعقاد وبعدها خرج بتحديد موعد للاجتماع القادم لتحديد وانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وكان الكثير فى انتظار هذا الاجتماع لتسمية رئيس الهيئة البرلمانية الجديد.

 

بالفعل أجريت الهيئة العليا الاجتماع فى موعده والميعاد المحدد لانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية الجديد فى مجلس النواب ولكن انتهى الاجتماع دون تسمية رئيس الهيئة البرلمانية الجديد وهو ما أثار الغضب فى أوساط الحزب جميعا.

 

وكان النائب محمد عبد العليم داوود قد شغل منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فى مجلس النواب قبل ذلك ولكن لم يتم انتخابه مجددا لهذا المنصب من قبل الهيئة العليا.

 

اشتعال الأزمات في حزب الوفد

 

الهيئة العليا فى حزب الوفد، لم تكن هي الأزمة الوحيدة فى حزب الوفد فقد سبق ذلك أزمات أخرى كثيرة وكان آخرها أزمة تجارة الآثار فى حزب الوفد والتى انتشرت فى الأوساط السياسية كلها وأثارت غضب الرأى العام جميعا، وسبقها أيضا أزمة ترشح رئيس الحزب فى الإنتخابات الرئاسية السابقة وعدم تحقيق نتائج مرضية للحزب وهو ما أثار الغضب فى الحزب حينها وطالب الكثير منهم باستقالة رئيس الحزب.

 

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