رئاسة أرمنت في الأقصر تبحث الخطة التنموية للمركز (صور)

شهد العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، جلسة تشاور عامة مع مديرى الإدارات بمركز أرمنت وممثلى المجتمع المدني والمواطنين، وذلك لمناقشة المقترح الخاص بخطة التنمية المحلية الموحدة بمركز أرمنت.

خطة التنمية المحلية

وتم عقد عدة جلسات تشاورية مع المواطنين وممثلي المجتمع المدني ومديري الإدارات لوضع مقترح المشروعات الخاصة بمركز أرمنت.

وأسفرت الجلسة عن وضع المشروعات المقترح تنفيذها وهي مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة إنارة الشوارع وتحسين البيئة، وتطوير حديقة المناسبات السعيدة لتكون متنفسا لأهالي أرمنت وشراء حاويات قمامة ولوادر نظافة لمدينة أرمنت، ووضع تعريفة للتوك توك وتقنين وضعه بمركز أرمنت.

حضر الجلسة كرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز، وفاطمة أحمد مسئول المشاركة المجتمعية، بناء على تعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بعقد جلسة تشاور عامة لمناقشة مقترح مشروعات خطة التنمية المحلية الموحدة للعام المالي 2026/2025.