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رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يوجه بمتابعة المعامل والوسائل التعليمية

الاسكندرية
الاسكندرية

 وجَّه الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة معامل العلوم، لرفع كفاءة معامل العلوم، ودعم العملية التعليمية بما تحتاجه من وسائل تعليمية.

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وفي هذا الشأن، قامت اللجنة المشكلة تحت إشراف  أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والتي تضم أعضاء إدارة المعامل والوسائل التعليمية وموجهي المعامل بالإدارات التعليمية، للوقوف على مدى تفعيل دور المعامل في دعم العملية التعليمية، وتحديد الاحتياجات الفعلية من الأثاث والتجهيزات المعملية، وتقييم جاهزية المعامل لاستقبال الطلاب أثناء اليوم الدراسي.

وقد شملت الزيارة مجمع سموحة النموذجي بمعاهده الثلاثة، الابتدائي والإعدادي الثانوي بنين وفتيات، بالإضافة إلى معهد بنين الإسكندرية الديني الإعدادي الثانوي؛ حيث تم جرد بعض الأصناف المعملية، والمرور على الفصول للتأكيد على أهمية استخدام المعامل والوسائل التعليمية في شرح الدروس العلمية، وحث الطلاب على حضور الحصص العلمية في المعامل للاستفادة من التجارب العملية.

تأتي هذه الجهود بناء على التعليمات الواردة من الإدارة العامة للمعامل والوسائل التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة  الشيخ أيمن عبد الغني، لتعزيز العملية التعليمية ورفع كفاءة استخدام المعامل في تحقيق الفهم العملي لدى الطلاب.

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الاسكندرية الازهرية سموحة

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