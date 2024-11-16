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رياضة

أموريم: تاريخ مانشستر يونايتد مسئولية كبيرة

أموريم
أموريم

تعهد المدرب البرتغالي، روبن أموريم، بقيادة مانشستر يونايتد إلى عصر جديد، ووضعه في "المكان الذي يستحقه".

وقال المدير الفني الجديد للشياطين الحمر، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "نعلم أن الأمر سيستغرق وقتًا، لكننا سنحاول تسريع هذه العملية من خلال المباريات".

وتابع: "من اليوم الأول، علينا اللعب دون خوف، دون التفكير في أن اللاعبين  ليسوا معتادين على هذا الأسلوب.. هذا ليس في ذهني.. سيبدأون منذ اليوم الأول بفكرنا، مهما كان الأمر".

تاريخ مانشستر يونايتد مسؤولية كبيرة

وأضاف: "ثقل تاريخ مانشستر يونايتد مسؤولية كبيرة، لكنك تشعر بالفخر والإثارة لتكون جزءًا من ذلك.. إذا لعب الفريق بشكل جيد وفاز بالمباريات، يصبح كل شيء أفضل.. نحن محرك كرة القدم.. مانشستر يونايتد محرك البريميرليج من وجهة نظري".  

وتابع: "لم نفز بالدوري منذ فترة طويلة، لكن مانشستر يونايتد أكبر نادٍ في إنجلترا.. هذا جزء من التاريخ، لكنه ليس حاضرنا.. يجب أن نغير ذلك ونحاول الفوز مرة أخرى.. الجميع هنا متعطش للنجاح، وهذا المكان الذي أريد أن أكون فيه".  

ورغم أن أموريم كان على رادار أندية أخرى، في أوقات سابقة، مثل ليفربول وتشيلسي، قال إنه لم يكن ليغادر بلده إلى أي نادٍ آخر.

وواصل: "أنا فخور جدًا بوجودي هنا.. كان مانشستر يونايتد خياري الوحيد، لأني أشعر بعظمة هذا النادي.. سأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق".  

واختتم مدرب سبورتنج لشبونة السابق: "سأدافع عن لاعبي فريقي إذا لزم الأمر، وسأفعل كل شيء لوضع هذا النادي في المكان الذي يستحقه.. وأؤمن بأننا سننجح".

 

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