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رياضة

نجم برشلونة أول طلب لـ أموريم في مانشستر يونايتد

روبن أموريم، فيتو
روبن أموريم، فيتو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن إدارة مانشستر يونايتد تسعى لضم فيرمين لوبيز، نجم برشلونة، ليكون أول صفقات روبن أموريم، المدير الفني الجديد للفريق، الذي تولى المسؤولية خلفًا للهولندي تين هاج.

 

برشلونة يجدد عقد فيرمين لوبيز 

وكان برشلونة أعلن منذ أسبوعين تمديد عقد لاعب الوسط فيرمين لوبيز لموسمين إضافيين حتى 2027.

ويتضمن العقد الجديد شرطًا جزائيًّا قيمته 500 مليون يورو، وفقًا لما أعلنه النادي الكتالوني في بيانه الرسمي.

 

مانشستر يونايتد يعرض مبلغ ضخم لضم لوبيز

ووفقًا لما ذكره موقع "Fichajes" فإن مانشستر يونايتد مستعد لدفع مبلغ ضخم للتوقيع مع موهبة برشلونة، فيرمين لوبيز.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد مصمم على التوقيع مع لوبيز، الذي يرونه "البديل المثالي" لقائدهم برونو فيرنانديز.

وأوضح التقرير: "لوبيز يتصدر قائمة الانتقالات المطلوبة لدى النادي الإنجليزي، إذ يُقال إن إدارته مستعدة لفعل كل ما بوسعها للحصول على خدماته".

وأشارت إلى أنهم مستعدون لتقديم عرض بحوالي 100 مليون يورو لاختبار موقف برشلونة.

وخاض فيرمين لوبيز 9 مباريات هذا الموسم مع برشلونة، وسجل هدفًا وصنع اثنين آخرين.

واستهل المدرب البرتغالي أموريم، مباشرة مهامه بوصفه مديرًا فنيًّا لفريق مانشستر يونايتد، خلال الساعات الماضية.


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