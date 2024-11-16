وضع حجر أساس نادي المعلمين بمدينة قنا الجديدة

شهد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم السبت، وضع حجر الأساس لنادي المعلمين بقنا الجديدة، لخدمة المعلمين وأسرهم بالمحافظة.

وضع حجر الأساس لنادي المعلمين بقنا الجديدة



جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وهاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وشاكر أبو بكر رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، ويس عبد الصبور رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان، ونصر لمعي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، وأعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية للمعلمين بالمحافظة.



وأعرب الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، عن بالغ تقديره للمعلمين، واستعداده لتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير التسهيلات اللازمة، ليرى هذا النادي النور في أسرع وقت ممكن.



ومن جانبه، توجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالشكر والتقدير، للمحافظ، على دعمه المستمر، لجميع أنشطة النقابة، وتواصله الدائم مع النقابة بما يخدم المعلمين، مؤكدا أن المحافظ صاحب أعظم بصمات في برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.



وأوضح نقيب المعلمين، أن وضع حجر أساس نادي المعلمين بقنا الجديدة ، يشكل إضافة جديدة للمعلمين وأسرهم فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

خطوات تأسيس نادي المعلمين بقنا الجديدة



وأضاف الزناتي أنه تم تخصيص ٣٣٠٠ م٢ بمدينة قنا الجديدة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، لإنشاء نادي اجتماعي خدمي للمعلمين وأسرهم، والذي لم يكن ليرى النور لولا الجهود الدؤوبة التي بذلها مجلس إدارة النقابة الفرعية للمعلمين بقنا برئاسة شاكر أبو بكر رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقنا.



وأكد نقيب المعلمين، أن الاسم المخطوط على حجر الأساس اليوم، - فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي- هو اسم سيظل محفورا في تاريخ المعلمين في صعيد مصر، مهنئا معلمي قنا ولجانهم النقابية على هذا الإنجاز العملاق الذي يضاف إلى أصول نقابة المعلمين بقنا كما يضاف إلى سجل إنجازات النقابة العامة بتعدد منشآتها وأنشطتها في محافظات مصر.



ودعا الزناتي، جميع فرعيات المعلمين في كل محافظات مصر بتوحيد جهودهم واستثمار الفرص مع قيادات المحافظات وممثلي الحكومة ونواب الشعب، في السعي المستمر لتحقيق إنجاز مثل هذا في كل محافظة، لافتا إلى أن القيادة السياسية تكن للمعلم ولقضيته كل احترام وتوليه كل اهتمام.



ومن جانبه، أكد شاكر أبو بكر أن وضع حجر الأساس لنادي المعلمين بمدينة قنا الجديدة، يعد استكمالا للإنجازات التي حققتها نقابة المعلمين في عهد الأستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وذلك في إطار توفير بيئة خدمية ملائمة للمعلمين وأسرهم.



وأشار أبو بكر، إلى أن نادي المعلمين، سيشمل مبنى إداريا وآخر اجتماعيا، ومطعما وكافتيريا وحمام سباحة وملعبا خماسيا وغيرها من الأنشطة