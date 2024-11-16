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انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية في الأقصر (صور)

أثناء الحملة
أثناء الحملة

انطلقت أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، ووفقًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، لتكثيف أعمال تحصين المواشي حفاظًا على الثروة الحيوانية.

مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع


أوضح أحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر أنه تم تنفيذ أعمال قافلة طبية بيطرية بقرية العشي بهدف الكشف الطبي على المواشي بقرية العشي والقرى المجاورة.


ومن جانبه أكد الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر أنه تم علاج إجمالي 581 رأس ماشية وأغنام وماعز، وعلاج عدد 557 طيور، حيث تم رش عدد 250 حالة ضد الطفيليات الخارجية وتجريع عدد 150 رأس ضد الطفيليات الداخلية.


وأكد أنه تم علاج عدد 50 حالة طفيليات داخليه وطفيليات دم، كما تم علاج عدد 30  حالة أمراض جهاز هضمى، وعدد 14 حالة أمراض جهاز تنفسي،وعدد 82 حالة أمراض سوء التغذية، وعدد 5 حالات أمراض جلدية،كما تم الكشف بالسونار على عدد 42  رأي ماشية وأغنام وجس يدوى للكشف التناسلي عدد  8 حالات، كما تم سحب 10 عينات دم من الماشية والأغنام وذلك للتأكد من خلوها من مرض البروسيلا.

وجرى عمل توعية إرشادية، وذلك لتوعية المواطنين عن أهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية وطرق الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

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