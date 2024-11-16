محافظ البحيرة يشهد تخرج مدارس المزارعين الحقلية بحوش عيسى

شهدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، والسفير أولريك السفير الكندي بالقاهرة، حفل تخرج دفعة جديدة من مدارس المزارعين الحقلية بمركز حوش عيسى، ضمن مشروع "تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي"، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والممول من الحكومة الكندية.

التأكيد على أهمية برنامج "تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا

وذلك بحضور السيد عبد الحكيم الواعر، المدير المساعد والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة، والأستاذ علي حزين، الممثل الوطني للمشروع، والدكتورة رشا فوزي، مساعد محافظ البحيرة لشئون الصحة والمبادرات، والأستاذ عمر لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، بالإضافة إلى عدد من المزارعين والجهات الشريكة في المشروع، وخلال الحفل، تم التأكيد على أهمية برنامج "تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي" في دعم المجتمعات الريفية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، حيث يهدف البرنامج إلى تدريب المزارعين على تطبيق تقنيات زراعية حديثة ومستدامة، مما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي المحلي.

البحيرة تعد أكبر محافظة زراعية وسلة الغذاء في مصر

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة في كلمتها أن المحافظة تعد أكبر محافظة زراعية وسلة الغذاء في مصر، مؤكدة على أهمية توسيع نطاق المشاركة في هذا البرنامج ليشمل المزيد من القرى والمزارعين، خصوصًا من فئة النساء، اللواتي يُعتبرنَ محركًا رئيسيًا لنجاح أي مشروع، مشيرة الي ضرورة زيادة عدد القرى المشاركة في البرنامج، حيث يتم حاليًا تدريب مزارعين من 12 قرية من أصل 91 قرية على مستوى المحافظة، مع تبادل الخبرات بين المزارعين في البحيرة والدول الأخرى.

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