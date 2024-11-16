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حوادث

المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بالموسكي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه في حيازة المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بمنطقة الموسكي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد باتجار سائق في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي سائق له معلومات جنائية.

وبتفتيش مسكنه عثر بحوزته على سلاح ناري،  وطلقات نارية لذات السلاح، وكيس أسود بداخله مادة الآيس، و7 امبولات لمادة الآيس المخدر، ومبلغ مالي قيمته  1000 جنيه.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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محكمة جنايات القاهرة الموسكى منطقة الموسكي مديرية أمن القاهرة

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