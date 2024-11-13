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حوادث

المشدد 6 سنوات لشخصين بتهمة حيازة الهيروين المخدر وسلاح أبيض بالمرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

عاقبت محكمة جنايات القاهرة ، شخصين بالسجن المشدد 6 سنوات، لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار وترويجه بمنطقة المرج.


وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.


وكان قسم شرطة المرج تلقى معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على لفافات بداخلها مسحوق الهيروين المخدر وسلاح أبيض مطواة، ولفافات لذات المواد المخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي.


وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدر بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن أنفسهما وعن تجارتهما والمبلغ المالي حصيلتها والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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محكمة جنايات القاهرة قانون المخدرات قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة

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