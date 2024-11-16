حزب العدل يعقد جلسات السبت الأسبوعية لعلاج قضايا المجتمع الاقتصادية والاجتماعية

قال الدكتور أحمد صبره، أمين سر المكتب السياسي لـحزب العدل، إن الحزب يعقد منذ فترة جلسة أسبوعية كل يوم سبت لمناقشة قضايا اقتصادية واجتماعية تُعد من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المصري. وتُعقد هذه الجلسات بمشاركة واسعة من المختصين والسياسيين والبرلمانيين، حيث يتم تناول الموضوعات من جميع الزوايا.

الهدف الجلسات الوصول إلى توصيات شاملة قابلة للتنفيذ

وأشار صبره، إلى أن الهدف من هذه الجلسات هو الوصول إلى توصيات شاملة قابلة للتنفيذ، بحضور متخصصين أكاديميين من داخل وخارج الحزب، على أن يتم إدراج معظم هذه التوصيات ضمن برنامج حزب العدل السياسي، كما سيتم إرسال هذة التوصيات للجهات التنفيذية المختصة ومتابعتها من خلال نواب الحزب في البرلمان.