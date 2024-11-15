بالأرقام، الإحصاء يكشف حجم واردات مصر من السيارات خلال 8 أشهر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تراجع واردات مصر من الأتوبيسات بنسبة تصل نحو 77% أي تبلغ قيمتها المالية نحو 240 ألف دولار، ولكن ارتفعت واردات مصر من السيارات متعددة الاستخدامات بنسبة 101% لتصل إلى 5 ملايين و140 ألف دولار.

ووفقا لما نشره تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي واردات مصر من سيارات نقل البضائع نحو 124.8 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، وبلغت حجم استيراد مصر لأتوبيسات نحو 106 ملايين و620 ألف دولار.

وأكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، علي نسبة واردات مصر من الإجراءات والوحدات الكاملة بنسبة 123% لتسجل 201 مليونا و957 ألف دولار، مقارنة بنحو 90 مليونا و353 ألف.

كما قفزت واردات مصر من أجزاء السيارات بنسبة 31% لتصل إلى 535 مليونا و716 ألف دولار خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى، مقابل 407 مليون و733 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.