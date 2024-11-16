ضبط عنصر إجرامى بحوزته مخدرات بـ 1.2 مليون جنيه في مطروح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عنصر إجرامى بمطروح وبحوزته كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها المالية بـ 1,2 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية مزاولة (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه .
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتقدر القيمة المالية للمخدر المضبوط بـ ( 1,2 مليون جنيه تقريبًا).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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