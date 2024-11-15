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رياضة

قياسات بدنية للاعبي الأهلي قبل مران اليوم

مران الاهلي، فيتو
مران الاهلي، فيتو

الأهلي، يخضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية اليوم قبل انطلاق مران الفريق المسائي على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

ويعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بسبب التوقف الدولي، ويقود مران الأحمر مساء اليوم.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

من ناحية أخرى أغلق  مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الباب أمام بعض العروض الخارجية التى وصلته مؤخرًا للرحيل عن القلعة الحمراء.

 

وعلمت فيتو أن كولر تلقى عرضا مغريا من نادي العين الإماراتي للرحيل إلى قيادته التدريبية مقابل مليون دولار شهريا متمسكًا بالاستمرار على رأس القيادة الفنية لفريق الأهلي، كما رفض عرضا مغريا من كوينز بارك الإنجليزي للرحيل أيضا إلى قيادته الفنية بسبب رغبته فى استكمال مشوار النجاحات مع النادي الأهلي.

 

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