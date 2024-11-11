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محافظات

أوقاف الأقصر تبحث تفعيل مبادرة «ظواهر» لمواجهة السلبيات بالمجتمع (صور)

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

 شهدت قاعة رقم 3 بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، اجتماعا لأئمة مديرية الأوقاف بالأقصر، وفي إطار المبادرة الشبابية ظواهر لمجابهة السلوكيات السلبية بالمجتمع، لمناقشة ظاهرة السرعة الزائدة لسائقي الدراجات البخارية تحت شعار «الطريق ليس سباقا.. بل رحلة تحتاج إلى أمان ووعي».

 

مبادرة ظواهر الشبابية 

 وأكد الشيخ علي صديق وكيل مديرية أوقاف الأقصر، أنه خلال الـ10 أشهر الماضية شهدت عدة حوادث أليمة أسفرت عن إصابة 15 شابا لمن شخصوا بالاحتياج إلى أطراف صناعية، بجانب الإصابات الأخرى والوفيات، والتي كان سببها القيادة المتهورة للدرجات البخارية.

 

 وأوضح الشيخ علي صديق وكيل مديرية الأوقاف بأنه يتم تنظيم الدروس الدينية بصورة يومية داخل مساجد الأقصر، ووجه من خلالها يتم التوعية للشباب والفتيات والأطفال بالمخاطر للحوادث في إطار المبادرة الشبابية ظواهر لمجابهة السلبيات.

يذكر أن مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعى والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية والارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعى المجتمعى وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره،  بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

 

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