«استيفان روستي» الشرير الأرستقراطي.. والده كان سفيرًا للنمسا بالقاهرة ووالدته إيطالية.. عمل موظفًا في البريد وبائعًا للتين الشوكي.. ورفض التمثيل في إسرائيل

استيفان روستى، فنان موهوب لقب بالشرير الأرستقراطى، عملاق فى التمثيل، رغم إتقانه أدوار الشر إلا أنه ممثل خفيف الظل، عمل ممثلا ومخرجا ومسرحيا ومؤلفا. ملامحه مزيج غريب بين الخواجة وابن البلد، عملاق التمثيل، اشتهر بتقديم أدوار الشر على الشاشة وبرع فيها، مزيج من الموهبة، رحل عام 1964.

ولد استيفان روستي في مثل هذا اليوم 16 نوفمبر عام 1891 من أم إيطالية وأب بارون نمساوي عمل سفيرا للنمسا بالقاهرة، عاش مع والديه في روما، حتى انفصل والده عن والدته بناء على رغبة عائلته العريقة، فقررت والدته البقاء بالقاهرة، واستقرت في حي شبرا، تلقى تعليمه في المدرسة الخديوية حتى تخرج منها.

ممثل هاوى وموظف بمصلحة البريد

عمل استيفان روستى موظفا فى مصلحة البريد وممثلا هاويا فى فرق صغيرة، وكان يداوم على السهر بشارع عماد الدين ويحضر إلى العمل فى الصباح متأخرا، وعندما علم مديره بالمصلحة ذلك وكان يعتبر التمثيل فجورا فطرده من العمل، سافر الى أوروبا في رحلة للبحث عن عمل، وفي إيطاليا عمل بالترجمة وساعده ذلك على لقاء كبار النجوم الفن فقابل فرانشيس بارتينى التي لقبت معبودة العالم وقامت بدور غادة الكاميليا، ثم انتقل إلى فرنسا وعمل موظفا في إحدى المكتبات، ثم مسئولا عن ملابس إحدى الفرق المسرحية، كما التحق بالعمل في محطة برلين كمرشد سياحي للقادمين من أوروبا وأمريكا.

محمد كريم يرجعه إلى مصر

وفي ألمانيا درس استيفان روستى فن التمثيل، لكن التقى المخرج محمد كريم هناك وأقنعه بالعودة إلى مصر والعمل فى الفن، وكانت البداية مع فرقة عزيز عيد عام 1915، حيث قدم على مسرح بريتانيا دور أمير روسى فى مسرحية "خلى بالك من إيميلى"، ومن خلالها التقى بالفنان نجيب الريحاني وعمل معه في فرقته من خلال مسرحيات كشكش بيه، العشرة الطيبة، الستات مايعرفوش يكذبوا، انتقل إلى فرقة رمسيس عام 1923 بعد وفاة الريحانى، حيث قدم مسرحية "المجنون" أمام يوسف وهبي، ومنها إلى فرقة إسماعيل يس.

استيفان روستى فى أحد أدواره

ويتحدث استيفان روستى عن مشواره الطويل إلى مجلة الجيل عام 1962 فيقول: أنا مصري ولست أجنبيا، وأفخر بأنى مصرى، فقد ولدت في قلب مصر وعشت طفولتي في حي الرمل بالإسكندرية والتحقت بمدرسة رأس التين فتراكمت عليا أنا وأمي الديون فحضرنا إلى القاهرة وعملت موظفا بمكتب للبريد ثم فصلت بسبب سهري في التياترات.

وأضاف استيفان روستى: عملت بالترجمة ثم مهرجا لأبناء الطبقة الراقية وحمالا في ميناء نابولي وبائعا للتين الشوكي على إحدى عربات اليد في نابولي، وفي الإرشاد السياحي بباريس حتى التقاني محمد كريم ويوسف وهبي، وقدمت معهم،وشاركت في تأسيس فرقة رمسيس مع يوسف وهبي.

استيفان مع زهرة العلا وعايدة كامل

وكانت المحطة الثانية للفنان استيفان روستى فى السينما عام 1924 عندما كانت عزيزة أمير تقوم بإخراج فيلم باسم "نداء الله" إخراج وداد عرفي الذى اختلف معها بعد أسابيع من بدء إخراج الفيلم فاستعانت باستيفان روستى ليكمل إخراج الفيلم الذي أدخل عليه التعديلات وأضاف إليه شخصية قام بأدائها وتغير اسم الفيلم إلى "ليلى "، وبدأ طريقه فى الإخراج وأخرج سبعة أفلام روائية هي: البحر بيضحك ليه، سعادة كشكش بيه، عنتر أفندي، الورشة، ابن البلد، أحلاهم، جمال ودلال مع فريد الأطرش.

عبقرى فى أدوار الشر

نظرا لظهور ملامح الشر على وجه استيفان روستى حصره المنتجون والمخرجون في أدوار الشر فقط والأسود فقدم أكثر من 200 فيلم منها سيدة القصر، المليونير، إسماعيل يس طرزان، غزل البنات، ملك البترول، سمارة الذي أطلق فيه إفيه "نشنت يا فالح"، آخر شقاوة، النشال، تمر حنه وكان آخر أفلامه "حكاية نص الليل" عام 1964.

استيفان روستى صاحب افيه نشنت يا فالح



عقب قرار تقسيم فلسطين بعد هزيمة الجيوش العربية فيها، حاولت إسرائيل جذب العديد من القوى الناعمة ومنها الفنانون والفنانات، كما حاولت مع راقية إبراهيم وليلى مراد، وأرسلت إسرائيل دعوة للفنان استيفان روستى لتمثيل البطولة فى ثلاثة أفلام بتل أبيب وهو ما رفضه الفنان الكبير قائلًا: أنا ممثل مصري لا أعمل في كيان قائم على احتلال أرض غيره.

أزمة قلبية ورحيل فى الشارع