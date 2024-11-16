دورة تدريبية للأطباء وتمريض الاستقبال بمستشفى طهطا على بروتوكول المعقورين
بتوجيهات الدكتور أحمد صابر عواجة المدير العام لمستشفى طهطا العام وبإشراف دكتورة شيرين عزت قديس رئيس قسم الوقائي ومدير إدارة التدريب بالمستشفي بتدريب أطباء وطاقم التمريض الاستقبال على البروتوكول الحديث للمعقورين.
التدريب استهدف رفع كفاءة فريق الاستقبال للتعامل مع الحالات
استهدف التدريب رفع الكفاءة العلمية لفريق الاستقبال بمستشفى طهطا العام، وذلك طبقا لتعليمات قسم الوقائي بالمديرية وطبقا للتحديث الجديد.
يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بتدريب العاملين للتعامل الأمثل مع الحالات التى مزمع تتردد على الاستقبال فى هذا الشأن.
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