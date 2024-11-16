تعرف على موعد عرض "مين يصدق" في السينمات

كشف الفنان شريف منير عن موعد عرض فيلم “مين يصدق” الذى يشارك فى بطولته مع الفنان أشرف عبد الباقى وإخراج زينة عبد الباقى، والذى يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بالدورة 45 والتى تستمر حتى 22 نوفمبر الحالى.

في هذا السياق، علق شريف منير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قائلا: الفيلم هيتعرض يوم 27 نوفمبر الحالى بجميع دور العرض.

على الجانب الآخر، يعرض اليوم "مين يصدق؟"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "مين يصدق؟" روائي تدور أحداثه حول "نادين" التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها، بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 120 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج زينة عبدالباقي.