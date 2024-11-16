السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعرف على موعد عرض "مين يصدق" في السينمات

مين يصدق
مين يصدق

 كشف الفنان شريف منير عن موعد عرض فيلم “مين يصدق” الذى يشارك فى بطولته مع الفنان أشرف عبد الباقى وإخراج زينة عبد الباقى، والذى يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بالدورة 45 والتى تستمر حتى 22 نوفمبر الحالى.

في هذا السياق، علق شريف منير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قائلا: الفيلم هيتعرض يوم 27 نوفمبر الحالى بجميع دور العرض. 

على الجانب الآخر، يعرض اليوم "مين يصدق؟"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "مين يصدق؟" روائي تدور أحداثه حول "نادين" التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها، بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.  

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 120 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج زينة عبدالباقي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنان أشرف عبد الباقي الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي التواصل الاجتماعي آفاق السينما العربية هرجان القاهرة السينمائي الدولي هرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات مهرجان القاهرة فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

مواد متعلقة

الموت يفجع الفنان أحمد خالد صالح للمرة الثانية خلال 24 ساعة

بكلمات مؤثرة، تامر حسني ينعى والدة الفنان أحمد مكي

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

مطالب دفاع فتوح خلال جلسة محاكمته بتهمة دهس أمين شرطة وتعاطي مخدرات (فيديو وصور)

جريمة في حق الوطن، خبير اقتصادي يكشف سر الحصيلة الدولارية للمصدرين

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

آخر مستجدات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

الفراخ البيضاء تسجل 68 جنيهًا، انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

بمشاركة مصر، كل ما تريد معرفته عن قمة مجموعة العشرين المقبلة بالبرازيل

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

اعتراف في الوقت الضائع، بايدن: زوجتي كانت تريد إرسالي إلى الفضاء بسبب هفواتي (فيديو)

مصرع 10 أطفال حديثي الولادة وإصابة 16 آخرين في حريق بمستشفى بالهند (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شخصان تمنى المشركون نزول القرآن عليهما بدلا من النبي، من هما؟

تفسير حلم السجود في المنام وعلاقته بالسلام الداخلي والروحانية العالية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads