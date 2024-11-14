حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة شركة في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس 3 عاطلين بتهمة سرقة مبلغ مالي من شركة في منطقة مصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 عاطلين لهم معلومات جنائية؛ لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبلغ مالي عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.