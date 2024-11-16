السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المالية: نتطلع لشراكات القطاع الخاص دوليًا وإقليميًا بدلًا من التوسع فى السياسات الحمائية

ياسر صبحى نائب وزير
ياسر صبحى نائب وزير المالية، فيتو

 أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلًا من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.

 

مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية

 وقال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.

أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير المالية الاستثمار المستدام الممارسات الحمائية منظمة التعاون الاقتصادي

مواد متعلقة

شروط الاشتراك في مزاد سيارات الجمارك

حقيقة إلزام الممول بتسجيل فواتير مشترياته على منظومة الفاتورة الإلكترونية

المالية تزف بشرى بشأن موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024

6 مزايا ضريبية للمشروعات الصغيرة في مشروع القانون الجديد

كجوك: استخدمنا عوائد السندات الخضراء في تمويل مبادرات الطاقة المتجددة والنقل النظيف

المشاط: مصر انضمت لمبادرة "باكو" لتعزيز جهودها في مجال تمويل المناخ

المشاط تصل أذربيجان للمشاركة في يوم التمويل والاستثمار والتجارة

الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

جريمة في حق الوطن، خبير اقتصادي يكشف سر الحصيلة الدولارية للمصدرين

مطالب دفاع فتوح خلال جلسة محاكمته بتهمة دهس أمين شرطة وتعاطي مخدرات (فيديو وصور)

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

آخر مستجدات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

الفراخ البيضاء تسجل 68 جنيهًا، انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

بمشاركة مصر، كل ما تريد معرفته عن قمة مجموعة العشرين المقبلة بالبرازيل

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

اعتراف في الوقت الضائع، بايدن: زوجتي كانت تريد إرسالي إلى الفضاء بسبب هفواتي (فيديو)

مصرع 10 أطفال حديثي الولادة وإصابة 16 آخرين في حريق بمستشفى بالهند (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شخصان تمنى المشركون نزول القرآن عليهما بدلا من النبي، من هما؟

تفسير حلم السجود في المنام وعلاقته بالسلام الداخلي والروحانية العالية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads