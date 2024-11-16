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رياضة

تفاصيل صدام نجم برشلونة مع فليك

فليك
فليك

كشفت تقارير صحفية أن أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة، أثار غضب هانز فليك، مدرب الفريق، خلال الأشهر الأخيرة.

 

جول كوندي 

 ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يقدم جول كوندي، موسما رائعا على أرض الملعب، لكنه يفتقر هذا الموسم للالتزام بالمواعيد.

وأشارت إلى أن هذا السلوك بات متكررا، وأصبح مصدر إزعاج لفليك، مدرب برشلونة، الذي وجه له بالفعل 3 توبيخات على الأقل، وأبقاه على دكة البدلاء في مناسبتين كعقوبة.


وأوضحت أن كوندي تأخر قبل ديربي كتالونيا ضد إسبانيول الذي أقيم في ملعب مونتجويك، وانتهى بفوز برشلونة (3-1).

 

 في ذلك اليوم، تأخر كوندي عن حضور الاجتماع التحضيري للفريق في فندق الإقامة قبل المباراة، ونتيجة لذلك، قرر فليك، الغاضب من تصرفه، إبقاءه على مقاعد البدلاء عقابا له ودفع بهيكتور فورت كأساسي بدلا منه.

هذا السيناريو تكرر في مباراة برشلونة ضد ألافيس في فيتوريا، حيث تأخر كوندي أيضا عن الاجتماع الفني، ما دفع المدرب لاتخاذ القرار ذاته، ورغم ذلك، دخل اللاعب الفرنسي كبديل في الدقيقة (78).

وخلال فترة الإعداد للموسم، تلقى كوندي توبيخا علنيا من فليك بسبب تأخره عن حضور إحدى جلسات التدريب، حيث وصل بعد خروج زملائه والجهاز الفني في الموعد المحدد إلى ملعب المدينة الرياضية لإجراء الحصة التدريبية.

ويعرف المدرب الألماني بانضباطه الصارم في مسألة الالتزام بالمواعيد، إذ يعتبر أن التأخر عن العمل يعد قلة احترام تجاه الزملاء، ولهذا السبب، تكون عقوبته شديدة.

 

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