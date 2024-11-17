النواب يناقش مشروع قانون لجوء الأجانب ويستأنف نظر الإجراءات الجنائية

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

قانون لجوء الأجانب

وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

دور اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.



ضوابط تقديم طلب اللجوء

ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويستأنف مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يأتي ذلك بعدما بدأ المجلس خلال الجلسات العامة الماضية في مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بالاستماع إلى الوزراء المختصين وأعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وعدد كبير من النواب.