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رياضة

الأهلي يستعيد خدمات ياسر إبراهيم أمام الاتحاد السكندري

ياسر إبراهيم مدافع
ياسر إبراهيم مدافع الأهلي

الأهلي، يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر خدمات ياسر إبراهيم في مباراة الاتحاد السكندري يوم الجمعة القادم، بعد تعافيه من الإصابة في عضلات البطن السفلية حيث انتظم اللاعب في مران الفريق أمس وأصبح جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الاتحاد القادمة. 

قال مصدر داخل الأهلي إن كريم نيدفيد لاعب الفريق جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الاتحاد السكندري الجمعة القادم بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة. 

 

 يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

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