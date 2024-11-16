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ثقافة وفنون

عايدة غنيم تثير الجدل بالكشف عن أرباحها من التيك توك

عايدة غنيم
عايدة غنيم

 حلت الفنانة عايدة غنيم ضيفة على برنامج مع نزار، والمذاع على إحدى القنوات العراقية، حيث كشفت عن سبب اتجاها للظهور على التيك توك. 

في هذا السياق، قالت عايدة غنيم: التيك توك ممكن يجيب فلوس أكثر من التمثيل، لأن مش كل الممثلين بياخدوا أجور عالية، وأنا أصرف على ابني منه. 

وتابعت عايدة غنيم: طليقي لا يصرف على ابنه، ولا أعلم السبب، فقد تكون ظروفه لا تسمح بذلك. 

وكشفت عايدة غنيم عن موقف جمعها بالفنان الراحل نور الشريف، حيث قالت إنها تأخرت في إحدى المرات عن موعد تصوير مشاهدها في مسلسل عائلة الحاج متولي بسبب ارتباطها بعرض مسرحية، وهو ما أغضب مخرج العمل محمد النقلي، وقام بتوبيخها بشدة أمام الجميع من جعلها تدخل في نوبة بكاء، إلا أن الفنان نور الشريف قام بتهدئتي، وبعد تصوير المشهد نصحني بعدم تكرار هذا الأمر. 

 

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