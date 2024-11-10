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ثقافة وفنون

بكلمات مؤثرة، تامر حسني ينعي والدة الفنان أحمد مكي

احمد مكي، فيتو
احمد مكي، فيتو

حرص الفنان تامر حسني، علي نعي والدة الفنان أحمد مكي، التي رحلت عن عالمنا امس، بعد صراع مع المرض امتد لـ6 أشهر.

ونشر تامر حسني صورة تجمع الفنان أحمد مكي ووالدته، عبر خاصية “القصص القصيرة” عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، معلقا “الله يرحمها يا أحمد ويحسن إليها، ويدخلها فسيح جناته، راحت عند الكبير، عند اللي أحن من الدنيا كلها عليها، ربنا يصبرك يا حبيبي، أسألكم الدعاء لها، بالرحمة، والفاتحة”.

وكان أعلن الفنان أحمد مكي عن وفاة والدته، وذلك عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.


 

وكتب أحمد مكي: "سبحان من له الدوام، توفيت اليوم أمي (حورية محمد جمال الدين شاكر)، أرجو منكم الدعاء لها".

 

واضاف:"اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعفُ عنها، وأكرم نزلها اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها وأدخلها الجنة برحمتك وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا أرحم الراحمين".

 

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