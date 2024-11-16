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رياضة

موقف نيدفيد من المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد

الأهلي، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن كريم نيدفيد لاعب الفريق جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الاتحاد السكندري الجمعة القادم بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة. 

 يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

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الأهلي كولر كريم نيدفيد

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