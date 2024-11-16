ثلاث حالات وضعت ثوابت المجتمع في خطر

ظهر قبل حالة طبيبة كفر الدوار وأخصائية التحليل بكفر الشيخ، المسلسل المصري وتر حساس الذي يسير علي نفس خطي الاثنتين، ويذاع علي إحدي الفضائيات المصرية، الحالات الثلاث تضرب ثوابت المجتمع في مقتل، وتزلزل استقرار الأسرة المصرية..

ومن العجب أن تظهر دعوات تشكيك رجال مصر في ابنائهم في توقيت واحد، طبيبة النساء والتوليد تدعو الرجال إلي تحليل DNA لابنائهم للتأكد من نسبهم، واخصائية التحليل في كفر الدوار ترد عليها بأن هذا النوع من التحاليل أصبح ظاهرة في معملها، وزادت الطين بلة بأن أكدت أن كل النتائج تنفي نسب الأبناء لأبائهم.

توقيت ظهور الحالات الثلاث ليس مصادفة

أما مسلسل وتر حساس فقد أظهرت حلقاته التي أذيعت حتي الآن المجتمع المصري علي أنه مجتمع للخيانة الزوجية، والتفكك الاسري، بالخيانة تقع من بين سيدات العائلة الواحدة، الحالات الثلاث تحتاج إلي دراسة متأنية من علماء الاجتماع وعلم النفس والسياسة في آن واحد..

فلا أظن أن الحديث في هذا الاتجاه مجرد صدفة بين الحالات الثلاث، أو أن توقيت ظهورها غير مخطط، القراءة بسيطة للواقع نؤكد أنها ليست مصادفة بقدر ما هي محاولة لضرب استقرار الأسرة في وقت إلتهاب الاسعار لعل الشارع يغلي، وهي محاولة بائسة باءت بالفشل..

فبلد الأزهر الشريف لا يقوي علي زعزعة أمنها وترابط أسرها كائنا من كان، وقد حفظها الله من فوق سبع سموات.

دعوة للرقابة علي المصنفات الفنية

أخيرا دعوة للرقابة علي المصنفات الفنية أن تعتبر الأفكار التي تضرب في ثوابت الأسرة من سلسلة ممنوعاتها خاصة إذا كانت الفكرة تعبر للبيوت المصرية من خلال مسلسل تليفزيوني، التليفزيون هو وسيلة تجمع الأسرة كاملة هذه الأيام بعد أن فرقتها مواقع التواصل الاجتماعي..

فالأسر في مصر تتجمع في حالتين فقط، مباريات كرة القدم والمسلسلات، ليت القائمين علي الرقابة علي المصنفات الفنية يعتبرون موروثات التربية من الذوق العام.