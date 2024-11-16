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خارج الحدود

فرانس برس: لبنان طلب مهلة 3 أيام للرد على خطة أمريكية من 13 بندا لوقف إطلاق النار

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، فيتو

أفاد مسؤولون لبنانيون، يوم الجمعة، بأن بيروت تدرس مقترحًا أمريكيًّا للتوصل إلى هدنة لوقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل.


وقال مسؤول لبناني كبير لوكالة فرانس برس إن السفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون عرضت على رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري خطة من 13 نقطة، تنص بشكل خاص على هدنة لمدة 60 يومًا وانتشارًا للجيش في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل.

وأضاف المسؤول أن نبيه بري طلب تأجيلًا ثلاثة أيام، مبينًا في السياق أن إسرائيل لم تقدم ردًّا بعد.

ولم يقدم المسؤول تفاصيل عن المقترح غير أنه أوضح أنه "في حال تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار فإن الولايات المتحدة وفرنسا ستعلنان ذلك في بيان".

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن مصدرًا حكوميًّا لبنانيًّا ثانيًّا أكد أن الاقتراح قيد الدراسة.

 وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، يوم الجمعة، أنه تسلم مقترحا أمريكيا، ونفى "أن يكون المقترح يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان".

وقال: "إن الأمريكيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه في المبدأ وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مساس بسيادتنا"، كما نفى بري "أن يكون المقترح متضمنا نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان".

وكشف بري أن المقترح يتضمن نصًّا "غير مقبول لبنانيا" وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701 تضم عددًا من الدول الغربية، حيث قال "هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها".

وأشار بري  إلى أن "قدوم المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى لبنان رهن بتطور المفاوضات وتقدمها".

 

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