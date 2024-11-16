تشكيل أوروجواي أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن مارسيلو بييرسا المدير الفني لمنتخب أوروجواي، تشكيل فريقه أمام كولومبيا والتي ستقام على ملعب سنتيناريو، في قمة الجولة 11، بين صاحبي المركزين الثاني والثالث، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها بشكل مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



تشكيل أوروجواي أمام كولومبيا



وينطلق لقاء أوروجواي وكولومبيا، بتصفيات كأس العالم، في تمام الساعة الثانية صباح اليوم السبت، بتوقيت القاهرة.

ويدخل «لا سيليست»، مباراة كولومبيا، بتعادل سلبي مخيب لآمال جماهير أوروجواي، أمام نظيره الإكوادوري على ملعب «سنتيناريو»، بالجولة 10 من تصفيات كأس العالم، ليرتفع رصيده إلى النقطة 16 بالترتيب الثالث.



وحقق منتخب كولومبيا، الفوز على نظيره التشيلي، بالجولة 10 لتصفيات كأس العالم، ليرتفع رصيده إلى النقطة 19، بالمركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة بـ22 نقطة.