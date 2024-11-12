الأسطورة واليوتيوبر، ما المبلغ الذي يتقاضاه مايك تايسون مقابل مواجهة جيك بول؟

ساعات تفصلنا عن نزال الملاكمة الذي ينتظره عشاق الرياضة بين أسطورة الوزن الثقيل الأمريكي مايك تايسون ومواطنه اليوتيوبر جيك بول حيث من المقرر إقامة النزال في 15 نوفمبر الجاري بمدينة تكساس؟



ورغم الطبيعة غير الرسمية للنزال، فإن اهتمام عشاق الملاكمة يأتي من كون تايسون البالغ 58 عامًا أحد طرفيه، وهو الذي حقق مسيرة مذهلة قبل اعتزاله منذ نحو 20 عامًا، تخللها خوض عدة نزالات استعراضية كان آخرها عام 2020.

ويحصل تايسون لقاء مواجهة بول البالغ 27 عامًا صانع محتوى على موقع "يوتيوب" تحول للملاكمة، وخاض 9 نزالات فاز في 8 منها وخسر واحدًا، على 20 مليون دولار، وفقا لمنشور موقع DailyLoud على منصة "X".

وفي الوقت نفسه، أكد تايسون أن جيك بول سيكسب ضعف المبلغ أي 40 مليون دولار.

في حين أن قواعد عقد مايك تايسون ضد جيك بول لن تكون قواعد نزال استعراضي، حيث تنص بوضوح على أن القتال سيكون قتالا معتمدا يشرف عليه قسم التراخيص واللوائح في تكساس الأمريكية.

وستكون القفازات المستخدمة أثقل من الوزن المعتاد الذي تم اختياره للمعارك الاحترافية، كما سينقسم النزال إلى إجمالي 8 جولات، مدة كل منها دقيقتين بدلا من ثلاث.

وفي يونيو، قام تايسون بتأجيل نزاله مع بول، الذي كان من المقرر إقامته في 27 يونيو الماضي، بسبب المرض، وأوصى الأطباء بأن يقوم الملاكم الأمريكي بالحد الأدنى من النشاط البدني خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبعد ذلك سيتمكن من العودة إلى التدريب الكامل.