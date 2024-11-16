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مصرع عامل دهسا أسفل عجلات قطار الصعيد بمركز المنشاة في سوهاج

مصرع عامل دهسا أسفل
مصرع عامل دهسا أسفل عجلات قطار،فيتو

لقى عامل مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار القادم من الإسكندرية متجها إلى الأقصر حال عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمركز المنشاة فى سوهاج.  
مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارا بمصرع عامل دهسا أسفل عجلات قطار بمركز المنشاة 
تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد صابر رئيس مباحث مركز شرطة المنشاة بورود محضر من أحوال قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج أنه أثناء مرور القطار “الإسكندرية - الأقصر” دهس  “محمد ش ا ع” 32 عاما - عامل ومقيم دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، مما أدى إلى وفاته.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي.  
التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية 
وبالانتقال والفحص أفاد شقيقه “السيد ش ا ع”، 37 عاما - عامل، مقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية، حيث تحرر محضر بالواقعة.

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