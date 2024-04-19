الجمعة 19 أبريل 2024
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حوادث

مصرع طفل دهسا أسفل عجلات سيارة بأبو قرقاص بالمنيا

مصرع طفل دهسا، فيتو
مصرع طفل دهسا، فيتو

لقي طفل مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع طفل دهسا أسفل سيارة في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية بالمنيا الي موقع البلاغ وتبين مصرع "ياسين.ع" 7 سنوات.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي أبوقرقاص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بالأسماء، تفاصيل إصابة 20 شخصا في حادث على صحراوي المنيا (صور)

كما حصلت “فيتو” على أسماء المصابين الـ  20  الذين أصيبوا، صباح اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار بنطاق محافظة المنيا، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.

أسماء مصابي حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي بالمنيا 

قائمة المصابين تشمل كلا من: خالد علي شعراوي 16 سنة،  حسام ياسر رفعت 20 سنة،  جنى ناصر محمد 15 سنة،  آدم أحمد شعبان 14 سنة، فارس محي الدين ناشد 19 سنة، منذر أحمد شعبان عبد الغني 17 سنة، زبيده عبد الظاهر سيد 38 سنة،  هويدا فتحي سيف 38 سنة، محمد محي عبد الظاهر 17 سنة،  عمر احمد كمال 16 سنة، ثريا عبد العزيز محمد 50 سنة،عربي حسن محمد، 55 سنة، هاشم متولي محمد، 30 سنة، عبد الرحمن محمد صلاح، 15 سنة، فاطمه نجيب طه 40 سنة،  فكريه عبد الظاهر سيد 43 سنة،  نادي خالد حماده 23 سنة، عبد الرحمن عصام لطفي 17 سنة، بالاضافة إلي شخصين  مجهولى الهوية.

الأجهزة الأمنية في المنيا 

 وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بـ إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

إسعاف 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين كـ عدد مبدئي 20 مصاب بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

مستشفى المنيا العام 

مستشفي المنيا العام، فيتو 

جري نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وتحررت محاضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

 كانت شهدت محافظة المنيا،  حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي مصر- أسوان السريع، وبالتحديد بالقرب من كمين قرية بني أحمد التابعة إداريا لمركز المنيا، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي لمركز المنيا، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

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انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: محمد حمدان عيد علي، ٤٦ سنة، سائق درجة ثالثة، ومقيم أبو غرار أبو قرقاص، محمد احمد عبد الحميد عبد اللطيف، ٣٤ سنة، بدون عمل، ومقيم قرية زور مركز أولاد صقر الشرقية، إسلام طه محمد علي، ٣٢ سنة، حارس عقار بالقاهرة ومقيم البربة أبو قرقاص، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

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