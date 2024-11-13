جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، وجميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، بخالص العزاء والمواساة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى شقيقته الحاجة سميحة محمد الطيب والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم.



سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ينعى شقيقة الإمام الأكبر

ومن جانبه نعـى أ.د / محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وعمداء كليات فرع الوجه القبلي وجميع منسوبي فرع الجامعة بالوجه القبلي كافة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلاب، وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى "شقيقة" الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التي لبت نداء ربها اليوم.

سائلين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى

وتوفيت الحاجة سميحة الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب الحساني، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد صراع مع المرض.