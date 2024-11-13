إصابة عامل بنزيف فى المخ خلال مشاجرة بدار السلام بسوهاج

أصيب عامل بمركز دار السلام أحد مراكز محافظة سوهاج بنزيف فى المخ خلال مشاجرة لخلافات الجيرة، حيث نقل إلى مستشفى خاص لتلقى العلاج وأخطرت الجهات الأمنية التى تمكنت من ضبط المتهم والتحقيقات والإحالة للنيابة العامة.

مشاجرة وإصابة عامل بمركز دار السلام

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد هيثم الحجيرى رئيس مباحث مركز دار السلام بوصول المدعو فهد ج س م- سن 38 عامل إلى مستشفى خاص مصابًا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، ومقيم بمركز دار السلام.

وبالانتقال والفحص أفاد عمه المدعو عبد اللطيف س م م -سن 60 عامل زراعي - ومقيم بذات الناحية حيث إتهم نجل عمومته المدعو عزت ع م ح-سن 28 عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي على نجل شقيقه المذكور بالضرب بعصا شوم مما أدي إلي حدوث إصابته بسبب خلافات الجيرة.

القوة الأمنية تضبط المتهم والأداة المستخدمة

تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم والأداة المستخدمة "عصا شوم"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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