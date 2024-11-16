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3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل

شبكة الكهرباء، فيتو
شبكة الكهرباء، فيتو
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قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصائح هامة للمواطنين عن أسباب رعشة الكهرباء في المنازل والتي قد تؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي للأجهزة المنزلية.

 

أسباب رعشة التيار الكهربائي بالمنازل

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

  • وجود أحمال كهربائية زائدة بسبب استخدام أجهزة الأكثر سحبًا للتيار الكهربائي والتي تشمل أجهزة التكييف والميكروويف والمكواة والمدفأة الكهرباء.
  • وجود توصيلات كهربائية غير سليمة والتي قد تنتج بسبب تهالك اسلاك الكهرباء أو ضعف الأسلاك لتحمل الاحمال الكهربائية الكافية للمنازل.
  • وجود مشاكل من شركة الكهرباء المزودة للخدمة وهو ما قد يحدث بسبب تعرض بعض المناطق لظروف جوية صعبة، أو حدوث مشكلة في المحول الكهربائية الرئيسي للمنطقة، أو ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية.

 

خطوات حل أزمة رعشة التيار الكهربائي بالمنازل

وطالب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين في حال تعرضهم لتلك الحالات بالاتصال على رقم الطوارئ ١٢١ بشركة الكهرباء والاستفسار عن تلك المشاكل لحلها والحفاظ على العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية.

 

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