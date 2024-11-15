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رياضة

"جزر القمر" يحول تأخره أمام جامبيا إلى الفوز 2ـ1 بتصفيات أمم إفريقيا

منتخب جزر القمر،
منتخب جزر القمر، فيتو

فاز منتخب جزر القمر على نظيره جامبيا بنتيجة 2ـ1 في المباراة التي  جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتقدم منتخب جامبيا في الدقيقة 17 عن طريق موسي بارو، ثم تعادل رفيقي سعيد لجزر القمر في الدقيقة 25. 

وسجل ماوليدا هدف الفوز لصالح منتخب جزر القمر في الدقيقة 90 من اللقاء. 

ويشارك جزر القمر وجامبيا ضمن المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة  لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 رفقة كل من منتخب تونس ومدغشقر. 

تونس تفوز على مدغشقر 

وفاز منتخب تونس على نظيره مدغشقر بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

سجل ثلاثية تونس كل من حمزة رفيعة وسيف الله لطيف وعلي العابدي في الدقائق 5 و39 و+93، فيما سجل هدفي مدغشقر حارس تونس أمان الله مميش بالخطأ في مرماه بالدقيقة 20 وإبراهيم صموئيل أمادا في الدقيقة 45.

جدير بالذكر أن اللاعب التونسي وجدي كشريدة ظهير أيمن تونس تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 90 بعد تدخل عنيف على لاعب منتخب مدغشقر.

 

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