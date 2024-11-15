تشكيل منتخب المغرب لمباراة الجابون بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، عن تشكيل أسود الأطلس لمواجهة الجابون، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيت 2025 والتي تقام في الأراضي المغربية.

ويظهر منتخب المغرب بالقوة الضاربة أمام الجابون، حيث يتقدم التشكيل إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، العائد من الإصابة بعد غيابه عن معسكر أكتوبر.

تشكيل منتخب المغرب أمام الجابون

وضم تشكيل المغرب لمباراة الجابون، كل من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - جمال الدين حركاس - نايف أكرد.

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إلياس بن الصغير.

خط الهجوم: إبراهيم دياز- أيوب الكعبي - عبد الصمد الزلزولي.