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حوادث

بعد ضبطها بمخدرات، قانوني يكشف العقوبة المنتظرة لبلوجر شهيرة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس بلوجر تدعى "د. ف" تم القبض عليها بتهمة حيازة مخدر “جي إتش بي” 4 أيام على ذمة التحقيق.  

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة الاتجار في المواد المخدرة وأرسلت المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها، وأنكرت المتهمة أمام النيابة الاتهامات المنسوبة إليها، وقالت: "معرفش حاجة عن العقار ده ومعملتش حاجة".

العقوبة المتوقع تطبيق علي البلوجر

وعن العقوبة المتوقع تطبيقها على المتهمة، يقول فهد مرزوق الخبير القانوني، إن العقوبات المقررة على متعاطي المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية بين ألف وثلاثة آلاف جنيه، حسب المادة 39 من قانون العقوبات.

أضاف مرزوق، أن قانون العقوبات عاقَب المتهم بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وفق ما نصت المادة 37 من قانون العقوبات.

 

القبض على بلوجر بالقاهرة

 

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على بلوجر تدعى "د.ف" بتهمة حيازة مواد مخدرة أثناء وجودها في القاهرة الجديدة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة قانون العقوبات حيازه مواد مخدرة

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