اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق بنجع حمادي

أعلنت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة نجع حمادي، فصل التيار الكهربائي صباح اليوم السبت١٦/ ٢٠٢٤/١١م من الساعة ٦ صباحًا حتى ٨ صباحًا وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

والمناطق التي سوف يتم فصل التيار بها هي أكشاك نجع حمادي، الترعة الضمرانية، منطقة الجمهورية من القنطرة حتى شارع العصارة.