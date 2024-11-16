السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق بنجع حمادي

كهرباء، فيتو
كهرباء، فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة نجع حمادي، فصل التيار الكهربائي صباح اليوم السبت١٦/ ٢٠٢٤/١١م من الساعة ٦ صباحًا حتى ٨ صباحًا وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

والمناطق التي سوف يتم فصل التيار بها هي أكشاك نجع حمادي، الترعة الضمرانية، منطقة الجمهورية من القنطرة حتى شارع العصارة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قنا مدينة نجع حمادي موقع فيتو نجع حمادي فيتو

مواد متعلقة

عبد الحليم يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قنا الجديدة

أوقاف قنا: 19 مليار جنيه إجمالي تكلفة عمارة مساجد المحافظة

محافظ قنا يزور دير مار جرجس ويهنئ الأقباط بمناسبة ميلاد الشهيد

محافظ قنا يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل

الأكثر قراءة

التحقيقات تكشف دور البلوجر داليا فؤاد في عملية ترويج مخدر اغتصاب الفتيات GHP بين الشباب

ضبط أكثر من 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات GHP" بحوزة بلوجر شهيرة وأجنبي (صور)

بتوصية إيلون ماسك، من هو المصري المرشح لتولي وزارة في إدارة ترامب؟

الموت يفجع الفنان أحمد خالد صالح للمرة الثانية خلال 24 ساعة

المالية تزف بشرى بشأن موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024

بسبب هتافات عنصرية، انسحاب منتخب كوسوفو من أمام رومانيا بدوري الأمم الأوروبية (فيديو)

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو)

منوعات

المزيد

ترامب يطالب "نيويورك تايمز" وأكبر دار نشر في العالم بـ 10 مليارات دولار تعويضا عن التشهير

ماسك يعلن عن وظائف مجانية للأذكياء فقط

رئيس وكالة روس كوسموس يظهر بساعة يد تشبه التي يرتديها بوتين

الأمير هاري يتمسك بمقاضاة مجموعة روبرت مردوخ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 15-11-2024

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads