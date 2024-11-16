اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق بنجع حمادي
أعلنت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة نجع حمادي، فصل التيار الكهربائي صباح اليوم السبت١٦/ ٢٠٢٤/١١م من الساعة ٦ صباحًا حتى ٨ صباحًا وذلك لإجراء أعمال الصيانة.
والمناطق التي سوف يتم فصل التيار بها هي أكشاك نجع حمادي، الترعة الضمرانية، منطقة الجمهورية من القنطرة حتى شارع العصارة.
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