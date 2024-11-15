تساؤلات عديدة من قبل الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص حول، هل توجد إجازات رسمية للموظفين في شهر ديسمبر المقبل؟.

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في شهر ديسمبر المقبل؟

ومن خلال السطور التالية، نستعرض الإجابة الخاصة عن السؤال، هل توجد إجازات رسمية للموظفين في شهر ديسمبر المقبل.

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في شهر ديسمبر المقبل، وكانت إجازة 6 أكتوبر 2024 هي آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر حصل عليها الموظفون والعاملون بالدولة ومن المفترض أن تكون أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر بعد إجازة 6 أكتوبر 2024 هي إجازة عيد الميلاد المجيد، إلا أنها ستكون في يناير 2025.

الإجازات والعطلات خلال شهر ديسمبر 2024

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في شهر ديسمبر المقبل، وتضمنت الإجازات والعطلات خلال شهر ديسمبر 2024 ما يلي:



الجمعة 6 ديسمبر 2024



السبت 7 ديسمبر 2024



الجمعة 13 ديسمبر 2024



السبت 14 ديسمبر 2024



الجمعة 20 ديسمبر 2024



السبت 21 ديسمبر 2024



الجمعة 27 ديسمبر 2024



السبت 28 ديسمبر

الإجازات والعطلات خلال شهر نوفمبر 2024

الجمعة 1 نوفمبر 2024

السبت 2 نوفمبر 2024

الجمعة 8 نوفمبر 2024

السبت 9 نوفمبر 2024

الجمعة 15 نوفمبر 2024

السبت 16 نوفمبر 2024

الجمعة 22 نوفمبر 2024

السبت 23 نوفمبر 2024

الجمعة 29 نوفمبر 2024

السبت 30 نوفمبر 2024

أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في شهر ديسمبر المقبل،وكشفت أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025، عن عدد أيام الإجازات وتتضمن:

7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد المجيد.

25 يناير السبت ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك.

31 مارس الإثنين إجازة عيد الفطر المبارك.

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم.

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.

1 مايو الخميس عيد العمال.

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات.

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك.

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك.

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة