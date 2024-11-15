الجمعة 15 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

قوة تابعة لجيش الاحتلال تقع بكمين محكم جنوب لبنان

قوة إسرائيلية اقع
قوة إسرائيلية اقع في كمين جنوب لبنان، فيتو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قوة إسرائيلية تقع في كمين محكم في منطقة شمع جهة الجنوب الشرقي في جنوب لبنان.

 قوة تابعة لجيش الاحتلال تقع بكمين محكم جنوب لبنان

وأظهر مقطع فيديو متداول جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي فوق مبنى بالمنطقة وسط إطلاق نار كثيف.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن حزب الله،  استهداف قاعدة طيرة الكرمل الإسرائيلية في جنوب حيفا برشقة صاروخية.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن صافرات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالقطاع الشرقي للحدود مع ‎لبنان.

حزب الله يستهدف قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال

 وقال  "حزب الله" إنه استهدف للمرة الأولى بصلية من الصواريخ النوعية قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال  بمدينة تل أبيب.

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حزب الله يعلن استهداف قاعدة طيرة الكرمل الإسرائيلية في جنوب حيفا

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للمرة الأولى، حزب الله يستهدف قاعدة استخباراتية إسرائيلية في تل أبيب

 

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جيش الاحتلال لبنان جنوب لبنان

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