الجمعة 15 نوفمبر 2024
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اقتصاد

المالية تزف بشرى بشأن موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024

مرتبات
مرتبات

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 ، أعلنت وزارة المالية موعد صرف المرتبات لشهر نوفمبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

جدول صرف مرتبات نوفمبر 2024

وأوضحت وزارة المالية بخصوص بشرى صرف مرتبات نوفمبر 2024 أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف  رواتب العاملين وما في حكمها لشهر نوفمبر وما يتقاضونه بخلاف ذلك، و3 أيام من نوفمبر وديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات ديسمبر

كما أعلن بدء صرف مرتبات ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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