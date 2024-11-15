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رياضة

ياسر إدريس: أشكر الجمعية العمومية للسباحة على ثقتهم وهدفنا استمرار التطوير

ياسر إدريس، فيتو
ياسر إدريس، فيتو

تقدم المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية بعد فوزه بدورة انتخابية جديدة خلال الفترة من 2024-2028.

وحسمت قائمة المهندس ياسر إدريس انتخابات اتحاد السباحة التي أجريت اليوم الجمعة باكتساح بعد حصد 8 أصوات مقابل صوتين فقط لقائمة رؤوف نور.

تصريحات ياسر إدريس بعد فوزه برئاسة اتحاد السباحة

قال إدريس إن الفوز في انتخابات اتحاد السباحة له طعم مختلف وكان التوفيق حليف قائمته اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى واجتهاد الجميع وفي النهاية كُتب النجاح والفوز في الانتخابات.

تابع رئيس الاتحاد المصري للسباحة أنه يعد أعضاء الجمعية العمومية باستمرار النجاح والتطور وأن يكون مجلس الإدارة الجديد عند حسن ظن الجميع من أجل تطوير رياضة ألعاب الماء في مصر.

اختتم المهندس ياسر إدريس تصريحاته أن أي نجاح حققه في حياته يعود إلى والده رحمة الله تعالى عليه ووالدته التي تهديه باستمرار دعواتها حتى يوفق في حياته وهو ما يتحقق بالفعل.

تضم قائمة المهندس ياسر إدريس رئيسا والثنائي ميدو رزق وأحمد هارون التوني في منصب نائب الرئيس، أمير عبدالجواد سكرتير عام الاتحاد، الدكتور هشام العامري أمين الصندوق.

في عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة كل من الدكتورة الشيماء الدمرداش، يحيى ضو، محمد حسن، محمد إبراهيم، إسلام صميدة، المهندس أحمد ڤيتوري، نادر عبده.

تضم الجمعية العمومية لاتحاد السباحة 10 هيئات فقط لها حق التصويت في الانتخابات، وهي أندية الزمالك والصيد والأهلي والجزيرة والزهور والشمس وهليوبوليس، والمعادي وسموحة وسبورتنج.

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ياسر إدريس المهندس ياسر إدريس الاتحاد المصري للسباحة رؤوف نور

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