الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رياضة

ياسر إدريس رئيسا لاتحاد السباحة

ياسر إدريس رئيس اتحاد
ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة

السباحة، فاز المهندس ياسر إدريس وقائمته، برئاسة اتحاد كرة السلة بعد التفوق على منافسه رؤوف نور في الانتخابات المقامة حاليا في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر.

وحصل ياسر إدريس على 9 أصوات، مقابل صوت واحد لمنافسه رؤوف نور.

واكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد السباحة بحضور 10 هيئات وهو العدد الكامل لهيئات الجمعية العمومية لاتحاد السباحة.

قائمة ياسر إدريس

 وتضم قائمة المهندس ياسر إدريس كل من:

الرئيس: ياسر إدريس

نائب الرئيس: أحمد هارون - محمد عبد العزيز رزق

أمين الصندوق: هشام العامري

الأمين العام: أمير عبد الجواد

الأعضاء: الشيماء الدمرداش - محمد إبراهيم - محمد حسن عثمان - يحيى زكريا ضو - إسلام صميدة - نادر محمد عبده - وأحمد وفيق الفيتوري.

قائمة رؤوف نور

بينما ضمت قائمة رؤوف نور كل من: محسن سعد ومجدي طه لاشين، نائبين، سهام أحمد القرم أمين صندوق، هشام سيف الله سكرتير عام، والأعضاء، نيفين وفا، سيد مصطفى، أمير علي، محمود علواني، مريم وحيد، دعاء محمود، وأحمد السكري.

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