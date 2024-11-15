خريطة سقوط الأمطار الأسبوع المقبل.. متوسطة على مطروح والإسكندرية.. خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.. القاهرة تسجل 23 درجة مئوية.. ونشاط للرياح الأربعاء والخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس معتدلا نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة على الجنوب، مائلا للبرودة ليلا فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.





الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.



والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء نهارا.

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل :

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:23:26

درجة الحرارة الصغرى:17:16

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 21:25

درجة الحرارة الصغرى: 14:15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:24

درجة الحرارة الصغرى: 14:12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27:30

درجة الحرارة الصغرى: 14:15



وتكون أماكن سقوط الأمطار المتوسطة الأسبوع المقبل كالتالى:

ويكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على مطروح تمتد خفيفة إلى الاسكندرية غدا السبت.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متوقعة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل



وتنشط الرياح على جنوب سيناء يومى الأربعاء والخميس



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار الأسبوع الجارى وجاءت كالتالى:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة يوم الأحد المقبل على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

كما تسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الاثنين المقبل على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

وتنشط الرياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس.

حالة الطقس المتوقعة غدا السبت



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس معتدلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة نهارا على جنوب البلاد،مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.





الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا





ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس ، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ونشاط للرياح على أغلب الانحاء

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 17 والعظمى 26

العاصمة الإدارية: الصغرى 16 والعظمى 27

6 أكتوبر: الصغرى 16 والعظمى 27

بنها: الصغرى 17 والعظمى 26

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 26

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 25

مطروح: الصغرى 14 والعظمى 25

سيوة: الصغرى 13 والعظمى 25

كاترين الصغرى 07 والعظمى 18

بورسعيد الصغرى 21 العظمى 26

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 26

الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 26

السويس: الصغرى 17 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 27

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 27

الفيوم: الصغرى 15 والعظمى 26

بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 26

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 26

أسيوط الصغرى 13 والعظمى 27

سوهاج الصغرى 14 والعظمى 27

الأقصر الصغرى 15 والعظمى 29

أسوان: الصغرى 16 والعظمى 30