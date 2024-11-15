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ورش تدريبية بآداب عين شمس حول دليل التميز في سوق العمل

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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أقامت وحدة تدريب ودراسات اللغة العربية جامعة عين شمس، بريادة  رشا حسين التابعة لمركز الدراسات والاستشارات والتدريب بكلية الآداب، تحت إدارة دمنال محرم، فعاليات الورش التدريبية بعنوان "دليل التميز في سوق العمل".

ويأتي ذلك تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحنان كامل عميدة كلية الآداب، وحنان سالم وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

ورش تدريبية باداب عين شمس حول دليل التميز في سوق العمل

استمرت الفعاليات على مدار ثلاثة أيام، حيث استفاد الطلاب من المحاور المقدمة التي تركزت على تعزيز مهاراتهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتفوق في سوق العمل. وتهدف هذه الفعاليات إلى تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم ليكتسبوا كفاءات تنافسية في المجال العملي والمهني.

وفي ختام الفعاليات، تم تقديم شهادة تقدير معتمدة للأستاذ الدكتور أحمد مبارك، المحاضر المقتدر وصاحب الخبرة العالمية في مجال التدريب. كما تم تسليم شهادتي تقدير للدكتورة رضوى المليجي والدكتورة رحاب الخولي لمساعدتهما في تنظيم الحدث، الذي ظهر بصورة مشرفة وجذب حشدًا كبيرًا من الطلاب.

تأتي هذه المبادرات في إطار سعي كلية الاداب الدائم لتطوير مهارات طلابها وإعدادهم لمواجهة تحديات سوق العمل بشكل فعّال.

 

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