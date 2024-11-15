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خارج الحدود

للمرة الأولى، حزب الله يستهدف قاعدة استخباراتية إسرائيلية في تل أبيب

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن "حزب الله" استهدافه للمرة الأولى بصلية من الصواريخ النوعية قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي بمدينة تل أبيب.


وأوضح "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وبنداء لبيك ‏يا نصر الله، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من مساء اليوم الخميس 14-11-2024، وللمرة الأولى، قاعدة تل حاييم بصلية من الصواريخ النوعية".

وأضاف: "قاعدة تل حاييم تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش العدو الإسرائيلي، وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، في مدينة تل أبيب".

ونشر "حزب الله" صورة خريطة تظهر العمليات العسكرية التي تم تنفيذها، وأماكن الاستهداف بتاريخ 14-11-2024.

وأكد حزب الله في وقت سابق، استهداف قاعدة إلياكيم جنوبي حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن طائرة مسيرة انفجرت شرق جنوب حيفا، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، عن إصابة جنديين بجراح جراء سقوط وانفجار المسيرة.

وكثف"حزب الله" يوم الخميس من عملياته العسكرية عبر استخدام مسيّرات وصواريخ تطال قواعد عسكرية وأماكن إسرائيلية حساسة، فيما شن الجيش الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وعددا من البلدات والقرى.

 

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